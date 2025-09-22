Besti árangur Íslands frá upphafi

Leo Anthony Speight og Guðmundur Flóki Sigurjónsson unnu báðir til verðlauna á opna pólska meistaramótinu í taekwondo sem fram fór í Varsjá um helgina.
Guðmundur Flóki vann til gullverðlauna í -80 kg flokki þar sem hann skákaði meðal annars keppendum sem sitja í 5. og 8. sæti heimslistans. Hann vann Oscar Kovacic, króatískan heimsmeistara unglinga, 2:1, í úrslitaviðureigninni.
Þá vann Lee Anthony til silfurverðlauna í -68 kg flokki þar sem 31 keppandi var skráður til leiks. Hann mætti Adrian Vicente frá Spáni í úrslitaviðureigninni en tapaði 2:0.
Í fréttatilkynningu frá Taekwondo-sambandi Íslands kemur meðal annars fram að um besta árangur Íslands sé að ræða á stigamóti í greininni.
Framundan hjá landsliðinu er Evrópumót smáþjóða, opna lettneska meistaramótið sem fram fer í Riga og loks heimsmeistaramótið 2025 sem fram fer í Kína í október.