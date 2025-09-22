Höfnuðu í áttunda sæti á síðasta úrtökumótinu

Íslenska skautaparið Júlía Sylvía Gunnarsdóttir og Manuel Piazza höfnuðu í áttunda sæti á lokaúrtökumóti fyrir Vetrarólympíuleikana sem fram fara í Cortina á Ítalíu á næsta ári í Peking í Kína um helgina.
Þau fengu 52,09 stig fyrir stutta prógrammið sitt á laugardaginn og voru í 9. sæti eftir fyrri keppnisdaginn af ellefu keppendum.
Þau fengu svo 98,94 stig fyrir æfingar með frjálsri aðferð og voru samanlögð stig parsins 152,03 stig sem skilaði þeim áttunda sætinu á mótinu.
Efstu þrjú sæti mótsins fengu keppnisrétt á Ólympíuleikunum en Jiaxuan Zhang og Yihang Huang frá Kína unnu öruggan sigur með 191,52 stig.