Íþróttir | mbl | 22.9.2025 | 10:06 | Uppfært 10:29

Höfnuðu í áttunda sæti á síðasta úrtökumótinu

Júlía Sylvía Gunnarsdóttir og Manuel Piazza.
Júlía Sylvía Gunnarsdóttir og Manuel Piazza. Ljósmynd/ÍSS

Íslenska skautaparið Júlía Sylvía Gunnarsdóttir og Manuel Piazza höfnuðu í áttunda sæti á lokaúrtökumóti fyrir Vetrarólympíuleikana sem fram fara í Cortina á Ítalíu á næsta ári í Peking í Kína um helgina.

Þau fengu 52,09 stig fyrir stutta prógrammið sitt á laugardaginn og voru í 9. sæti eftir fyrri keppnisdaginn af ellefu keppendum. 

Þau fengu svo 98,94 stig fyrir æfingar með frjálsri aðferð og voru samanlögð stig parsins 152,03 stig sem skilaði þeim áttunda sætinu á mótinu.

Efstu þrjú sæti mótsins fengu keppnisrétt á Ólympíuleikunum en Jiaxuan Zhang og Yihang Huang frá Kína unnu öruggan sigur með 191,52 stig.

mbl.is
Fleira áhugavert
Borgin breytir hlöðu fyrir um 100 milljónir Með þetta nafn varð ég að bjarga fólki! Átti að koma í veg fyrir símtöl í Vinnueftirlitið Eldur í íbúð í Breiðholti
Fleira áhugavert
Ekkja Charlie Kirk fyrirgefur byssumanninum Tillaga Jóns um nýtt nafn Viðreisnar felld Borgin breytir hlöðu fyrir um 100 milljónir Með þetta nafn varð ég að bjarga fólki!