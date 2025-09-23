Íþróttir | mbl | 23.9.2025 | 22:00

Umboðsmaður væri til í að sjá yngri flokka elítuvædda

Íslenskur umboðsmaður fótboltamanna segist vera til í að sjá yngri flokka á Íslandi elítuvædda.

Elías Njarðarson, umboðsmaður hjá MD Management, segir að með því að setja saman afrekshópa í elstu yngri flokkum, eins og er gert víða í löndunum í kringum okkur, verði auðveldara fyrir okkur að bera getu þeirra saman, bæði innbyrðis og við jafnaldra í nágrannalöndum.

Þá segir að hann að með slíku fyrirkomulagi jafnist keppnisgrundvöllur liða á Íslandi. Í Dagmálum færir Elías meðal annars rök fyrir því að slíkt fyrirkomulag styrki minni félög þegar leikmenn sem ekki komist að í afrekshópum stærri félaga færi sig um set og styrki þau minni.

Elías hefur starfað sem umboðsmaður fótboltamanna í sjö ár þrátt …
Elías hefur starfað sem umboðsmaður fótboltamanna í sjö ár þrátt fyrir að vera aðeins 28 ára gamall. mbl.is/Hallur Már

Ungur en reynslumikill umboðsmaður

Elías, sem starfað hefur sem umboðsmaður í sjö ár þrátt fyrir að vera aðeins 28 ára gamall, leyfir lesendum mbl.is í áhugaverðu spjalli að skyggnast inn í heim umboðsmanns fótboltamannsins en starfið er kannski ekki alveg eins vaxið og margir telja.

Brot úr þætt­in­um má sjá í ­spil­ar­an­um hér fyr­ir ofan. Áskrif­end­ur geta horft á þátt­inn í heild sinni með því að smella á hlekk­inn hér að neðan.

Snýst ekki bara um stóru dílana og Rolex-úrin

Snýst ekki bara um stóru dílana og Rolex-úrin

