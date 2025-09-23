Umboðsmaður væri til í að sjá yngri flokka elítuvædda

Íslenskur umboðsmaður fótboltamanna segist vera til í að sjá yngri flokka á Íslandi elítuvædda.
Elías Njarðarson, umboðsmaður hjá MD Management, segir að með því að setja saman afrekshópa í elstu yngri flokkum, eins og er gert víða í löndunum í kringum okkur, verði auðveldara fyrir okkur að bera getu þeirra saman, bæði innbyrðis og við jafnaldra í nágrannalöndum.
Þá segir að hann að með slíku fyrirkomulagi jafnist keppnisgrundvöllur liða á Íslandi. Í Dagmálum færir Elías meðal annars rök fyrir því að slíkt fyrirkomulag styrki minni félög þegar leikmenn sem ekki komist að í afrekshópum stærri félaga færi sig um set og styrki þau minni.
Elías, sem starfað hefur sem umboðsmaður í sjö ár þrátt fyrir að vera aðeins 28 ára gamall, leyfir lesendum mbl.is í áhugaverðu spjalli að skyggnast inn í heim umboðsmanns fótboltamannsins en starfið er kannski ekki alveg eins vaxið og margir telja.
Brot úr þættinum má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Áskrifendur geta horft á þáttinn í heild sinni með því að smella á hlekkinn hér að neðan.