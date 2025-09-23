Varð Íslandsmeistari gengin sjö mánuði á leið

„Ég varð Íslandsmeistari árið 2023,“ sagði kraftlyftingakonan Lucie Stefaniková í Dagmálum.
Lucie, sem er 29 ára gömul, setti Evrópumet í hnébeygju á dögunum á Evrópumeistaramótinu í kraftlyftingum sem fram fór í Málaga á Spáni.
Lucie varð Íslandsmeistari í fyrsta sinn árið 2023 í kraftlyftingum en hún var þá ólétt af sínu þriðja barni.
„Ég var komin sjö mánuði á leið af stelpunni minni,“ sagði Lucie.
„Ég lyfti alla meðgönguna og ákvað að prófa að keppa á Íslandsmótinu,“ sagði Lucie meðal annars.
