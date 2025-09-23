Íþróttir | mbl | 23.9.2025 | 6:00

Varð Íslandsmeistari gengin sjö mánuði á leið

Bjarni Helgason
mbl.is

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Tengdar fréttir

Dagmál

Lára Kristín Pedersen.

Matarfíknin og stjórnleysið tóku yfir

» Fleiri tengdar fréttir

„Ég varð Íslandsmeistari árið 2023,“ sagði kraftlyftingakonan Lucie Stefaniková í Dagmálum.

Lucie, sem er 29 ára gömul, setti Evrópumet í hnébeygju á dögunum á Evrópumeistaramótinu í kraftlyftingum sem fram fór í Málaga á Spáni.

Stefnir á heimsmet í framtíðinni

Stefnir á heimsmet í framtíðinni

Lyfti alla meðgönguna

Lucie varð Íslandsmeistari í fyrsta sinn árið 2023 í kraftlyftingum en hún var þá ólétt af sínu þriðja barni.

„Ég var komin sjö mánuði á leið af stelpunni minni,“ sagði Lucie.

„Ég lyfti alla meðgönguna og ákvað að prófa að keppa á Íslandsmótinu,“ sagði Lucie meðal annars.

Viðtalið við Lucie í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Lucie Stefaniková.
Lucie Stefaniková. mbl.is/Hallur Már

Tengdar fréttir

Dagmál

Lára Kristín Pedersen.

Matarfíknin og stjórnleysið tóku yfir

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Ekkja Charlie Kirk fyrirgefur byssumanninum Sagðist loksins hafa áhyggjur af skólakerfinu Opna loks úrræði eftir sýndaropnun í fyrra Sitja föst á Kastrup með 31 barn
Fleira áhugavert
Hægt að dæla olíu eftir sex til tíu ár ESB leggur til sögulegar þvinganir Þýskar þotur á loft: Öryggisráðið heldur neyðarfund Gjaldskrá í trássi við lög