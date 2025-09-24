Íþróttir | mbl | 24.9.2025 | 9:51

Fjölmennasta lið Íslands á HM

Andrea Kolbeinsdóttir lætur til sín taka í 82 km hlaupi.
Heimsmeistaramótið í utanvegahlaupum fer fram dagana 25. – 28. september í Canfranc-Pirineos á Spáni. Þar mætast fremstu fjalla- og utanvegahlauparar heims og í ár sendir Ísland eitt sitt öflugasta lið til þessa.

Í ár skipa tólf virkilega öflugir hlauparar íslenska landsliðið í utanvegahlaupum, sex konur og sex karlar, sem taka þátt í tveimur vegalengdum; 45 km (short trail) sem fer fram 26. september og 82 km (long trail) sem fer fram 27. september.

Þetta er í fyrsta sinn sem Ísland stillir upp jafn fjölmennu liði á HM í utanvegahlaupum og markar það mikilvægan áfanga í þróun og árangri utanvegahlaupara hér á landi.

Lið Íslands 2025 skipa:

82 km karla: Þorbergur Ingi Jónsson, Sigurjón Ernir Sturluson.

82 km kvenna: Andrea Kolbeinsdóttir, Guðfinna Björnsdóttir, Elísa Kristinsdóttir.

45 km karla: Þorsteinn Roy Jóhannsson, Grétar Örn Guðmundsson, Halldór Hermann Jónsson, Stefán Pálsson.

45 km kvenna: Anna Berglind Pálmadóttir, Elín Edda Sigurðardóttir, Íris Anna Skúladóttir.

Liðsstjóri er Friðleifur Friðleifsson, formaður langhlaupanefndar FRÍ.

Stórt tækifæri

Mótið í Canfranc er ansi krefjandi, þar sem hlauparar takast á við brattar hlíðar og miklar hæðarbreytingar í Pýreneafjöllunum. Þar verður keppt bæði í einstaklings- og sveitakeppni og Íslendingarnir geta alveg átt möguleika á mjög góðum árangri, sérstaklega þar sem bæði karlaliðið og kvennaliðið eru vel skipuð reyndum hlaupurum sem hafa sýnt frábæran árangur á alþjóðavettvangi.

Þátttakan á HM er jafnframt mikilvægur liður í að þróa greinina enn frekar á Íslandi og gefur hlaupurum dýrmæta reynslu en liðið í ár samanstendur af miklum reynsluboltum og svo nýliðum.

Heimasíðu hlaupsins má sjá hér og þar er að finna alls kyns upplýsingar um hlaupið og leiðirnar.

