Ruðningskappi féll fyrir eigin hendi

Rudi Johnson, fyrrverandi leikmaður Cincinnati Bengals og Detroit Lions í NFL-deildinni í ruðningi í Bandaríkjunum, er látinn 45 ára að aldri. Johnson féll fyrir eigin hendi.
TMZ greinir frá því að hann hafi undanfarið glímt við andleg veikindi og möguleg áhrif CTE-heilabilunar, sem hefur hrjáð marga ruðningskappa í gegnum árin og greinist ekki fyrr en við krufningu.
Lést Johnson aðfaranótt þriðjudags á heimili sínu í Flórída.
Hann var lykilmaður hjá Cincinnati Bengals á árunum 2001 til 2007 og lauk ferlinum hjá Detroit Lions árið 2008. Johnson skoraði 51 snertimark á ferlinum en hann var bakvörður þekktur fyrir hraða sinn og kraft.
Embætti landlæknis bendir á að mikilvægt sé að þeir sem glíma við sjálfsvígshugsanir segi einhverjum frá líðan sinni, hvort sem er aðstandanda eða hafi samband við Hjálparsíma Rauða krossins 1717, eða á netspjalli 1717.is, við hjúkrunarfræðing í netspjalli á heilsuvera.is eða við ráðgjafa í síma Píeta-samtakanna s. 552-2218. Píeta-samtökin bjóða einnig upp á ráðgjöf og stuðning fyrir aðstandendur þeirra sem glíma við sjálfsvígshugsanir.
Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi bendir landlæknisembættið á stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöðinni í síma 551-4141 og hjá Píeta-samtökunum í síma 552-2218.