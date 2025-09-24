Íþróttir | mbl | 24.9.2025 | 13:06

Ruðningskappi féll fyrir eigin hendi

Rudi Johnson hleypur með boltann í leik með Cincinnati Bengals …
Rudi Johnson hleypur með boltann í leik með Cincinnati Bengals á sínum tíma. AFP/Matthew Stockman

Rudi Johnson, fyrrverandi leikmaður Cincinnati Bengals og Detroit Lions í NFL-deildinni í ruðningi í Bandaríkjunum, er látinn 45 ára að aldri. Johnson féll fyrir eigin hendi.

TMZ greinir frá því að hann hafi undanfarið glímt við andleg veikindi og möguleg áhrif CTE-heilabilunar, sem hefur hrjáð marga ruðningskappa í gegnum árin og greinist ekki fyrr en við krufningu.

Lést Johnson aðfaranótt þriðjudags á heimili sínu í Flórída.

Hann var lykilmaður hjá Cincinnati Bengals á árunum 2001 til 2007 og lauk ferlinum hjá Detroit Lions árið 2008. Johnson skoraði 51 snertimark á ferlinum en hann var bakvörður þekktur fyrir hraða sinn og kraft.

Embætti land­lækn­is bend­ir á að mik­il­vægt sé að þeir sem glíma við sjálfs­vígs­hugs­an­ir segi ein­hverj­um frá líðan sinni, hvort sem er aðstand­anda eða hafi sam­band við Hjálp­arsíma Rauða kross­ins 1717, eða á net­spjalli 1717.is, við hjúkr­un­ar­fræðing í net­spjalli á heilsu­vera.is eða við ráðgjafa í síma Píeta-sam­tak­anna s. 552-2218. Píeta-sam­tök­in bjóða einnig upp á ráðgjöf og stuðning fyr­ir aðstand­end­ur þeirra sem glíma við sjálfs­vígs­hugs­an­ir.

Fyr­ir þau sem misst hafa ást­vin í sjálfs­vígi bend­ir land­læknisembættið á stuðning í sorg hjá Sorg­armiðstöðinni í síma 551-4141 og hjá Píeta-sam­tök­un­um í síma 552-2218.

