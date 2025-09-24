Sonja í sjöunda sæti á HM

Sonja Sigurðardóttir hafnaði í sjöunda sæti í 50 metra baksundi á heimsmeistaramóti fatlaðra í Singapúr í dag.
Sonja synti fyrst í morgun í undanrásum og var í mikilli samkeppni við aðra keppendur um laust sæti í úrslitum. Hún náði að koma sér í úrslitin með tímanum 1:10,60 mínútum.
Sonja, sem er Íslandsmethafi, kom í mark á tímanum 1:09,93 mínútum. Íslandsmet Sonju er 1:07,46 mín en hún setti það á Paralympics í París í fyrrasumar.
Sonja keppir þá á morgun í 50 metra skriðsundi. Thelma Björg Björnsdóttir keppir einnig en hún tekur þátt í 100 metra bringusundi.