Íþróttir | mbl | 24.9.2025 | 16:10

Sonja í sjöunda sæti á HM

Sonja Sigurðardóttir náði fínum árangri.
Sonja Sigurðardóttir náði fínum árangri. Ljósmynd/FRÍ

Sonja Sigurðardóttir hafnaði í sjöunda sæti í 50 metra baksundi á heimsmeistaramóti fatlaðra í Singapúr í dag.

Sonja synti fyrst í morgun í undanrásum og var í mikilli samkeppni við aðra keppendur um laust sæti í úrslitum. Hún náði að koma sér í úrslitin með tímanum 1:10,60 mínútum.

Sonja, sem er Íslandsmethafi, kom í mark á tímanum 1:09,93 mínútum. Íslandsmet Sonju er 1:07,46 mín en hún setti það á Paralympics í París í fyrrasumar.

Sonja keppir þá á morgun í 50 metra skriðsundi. Thelma Björg Björnsdóttir keppir einnig en hún tekur þátt í 100 metra bringusundi.

 

mbl.is
Fleira áhugavert
Byggja á sérstakan öryggisgæslustað Trump og Selenskí funduðu í New York Ísland „algjörlega varnarlaust“ gagnvart nýrri ógn Einn látinn og þrír særðir í Dallas
Fleira áhugavert
Tilefni til að kalla öryggisráð saman við heimkomu Þrjú ungmenni handtekin í Ósló: Fékk 370 þúsund Myndskeið: Eldur kviknaði á Ásbrú Sprenging í Osló