Íþróttir | Morgunblaðið | 24.9.2025 | 9:30

Verður án fjölskyldunnar á Akureyri

Kári Kristján Kristjánsson í leik með ÍBV.
Kári Kristján Kristjánsson í leik með ÍBV. Ljósmynd/Sigfús Gunnar
Morgunblaðið

Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

„Þetta leggst vægast sagt vel í mig,“ sagði þaulreyndi handknattleiksmaðurinn Kári Kristján Kristjánsson, sem verður 41 árs í vetur, í samtali við Morgunblaðið en hann samdi nýverið við Þór Akureyri til eins árs.

Hann flytur í bili frá Vestmannaeyjum til Akureyrar en hann hafði leikið með ÍBV í tíu ár. Viðskilnaður Kára og ÍBV var erfiður en hann fékk ekki boð um nýjan samning þrátt fyrir munnlegt samkomulag þess efnis fyrr á árinu. Kári vildi þó lítið ræða um ÍBV en heldur komandi misseri á Akureyri.

„Ég er spenntur. Við fórum mjög varlega í þetta og pössuðum að allir yrðu alsælir, sem við erum,“ sagði Kári Kristján um skiptin.

