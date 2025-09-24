Verður án fjölskyldunnar á Akureyri

Jökull Þorkelsson
„Þetta leggst vægast sagt vel í mig,“ sagði þaulreyndi handknattleiksmaðurinn Kári Kristján Kristjánsson, sem verður 41 árs í vetur, í samtali við Morgunblaðið en hann samdi nýverið við Þór Akureyri til eins árs.
Hann flytur í bili frá Vestmannaeyjum til Akureyrar en hann hafði leikið með ÍBV í tíu ár. Viðskilnaður Kára og ÍBV var erfiður en hann fékk ekki boð um nýjan samning þrátt fyrir munnlegt samkomulag þess efnis fyrr á árinu. Kári vildi þó lítið ræða um ÍBV en heldur komandi misseri á Akureyri.
„Ég er spenntur. Við fórum mjög varlega í þetta og pössuðum að allir yrðu alsælir, sem við erum,“ sagði Kári Kristján um skiptin.
