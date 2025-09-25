Íþróttir | mbl | 25.9.2025 | 17:40

Varð fimmta á HM í Singapúr

Thelma Björg Björnsdóttir varð fimmta í 100 metra bringusundi.
Thelma Björg Björnsdóttir varð fimmta í 100 metra bringusundi í SB5-flokki á HM fatlaðra í sundi í Singapúr í dag.

Thelma, sem keppir fyrir ÍFR, synti á tímanum 2:00,29 mínútum. Thelma var langt frá sínu besta en Íslandsmet hennar í greininni er 1:52,79 mínútur frá árinu 2018.

Sonja Sigurðardóttir varð í tíunda sæti og missti naumlega af sæti í úrslitum í 50 metra skriðsundi. Hún synti á 1:11,52 mínútu og var fjórum sekúndum frá ársgömlu Íslandsmeti sínu.

Sonja keppir sitt síðasta sund á mótinu á laugardag er hún keppir í 100 metra skriðsundi.

Sonja Sigurðardóttir varð tíunda.
