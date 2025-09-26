Jóhannes heimsmeistari

Jóhannes Frank Jóhannsson varð í gær heimsmeistari í nákvæmniskotfimi (e. benchrest) í miðkveiktum rifflum í léttum flokki (HV) í samanlögðum árangri á 100 og 200 jarda færi á heimsmeistaramótinu í St. Louis í Bandaríkjunum.
Á mótinu tóku rúmlega 80 af sterkustu keppendum heims í greininni þátt.
Jóhannes Frank var með meðaltalið 0,1995 (LV 0,1728 – HV 0,2262) en það er stærð klasa (grúppu) í tommum og keppt er að því að ná sem minnstum klasa með 5x5 skotum.
Keppni með þungum rifflum lýkur í dag þar sem keppt er á 200 jarda færi.
Hann lýkur keppni á laugardag en þá fer fram sérstök keppni, Walt Berger, þar sem 5 klasar 10 skota verða skotnir á 200 jördum.
Jóhannes Frank er einnig nýkrýndur Íslandsmeistari í nákvæmnisskotfimi.