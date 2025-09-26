Eþíópíska hlaupakonan Shewarge Alene er látin aðeins þrítug að aldri. Skipuleggjendur Stokkhólmsmaraþonsins tilkynntu um fráfall Alene í dag en hún vann maraþonið í Stokkhólmi í maí síðastliðnum.
Í tilkynningunni kemur fram að Alene hafi veikst á meðan hún var við æfingar og hafi af þeim sökum verið flutt á sjúkrahús. Endurlífgunartilraunir á sjúkrahúsinu báru ekki árangur og var Alene úrskurðuð látin stuttu eftir komuna á það.
Á ferlinum tók hún þátt í 27 maraþonum á árunum 2011 til 2025 og vann tólf þeirra.
Besti árangur Alene kom þegar hún tók þátt í maraþoni í Cape Town í Suður-Afríku. Þá hljóp hún á 2:27,26 klukkustundum.