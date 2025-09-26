Þorsteinn náði besta árangri Íslendinganna

Keppni í 45 km hlaupi (e. short trail) á heimsmeistaramótinu í utanvegahlaupum í Canfranc-Pirineos á Spáni fór fram í dag þar sem sjö íslenskir keppendur stóðu sig með mikilli prýði.
Úrslit dagsins:
Þorsteinn Roy Jóhannsson – 57. sæti á 5:37,23 klst.
Halldór Hermann Jónsson – 103. sæti á 6:06,13 klst.
Grétar Örn Guðmundsson – 115. sæti á 6:13,51 klst.
Stefán Pálsson – 138. sæti á 6:50,50 klst.
Anna Berglind Pálmadóttir – 67. sæti á 7:03,45 klst.
Íris Anna Skúladóttir – 72. sæti á 7:11,59 klst.
Elín Edda Sigurðardóttir – kláraði ekki keppni.
Um var að ræða mjög erfiða og krefjandi braut þar sem hækkunin var samtals 3657 m og til að undirstrika erfiðleika brautarinnar þá voru 198 karlar sem fóru af stað og 162 konur og það voru 27 karlar sem ekki kláruðu hlaupið og 40 konur sem ekki kláruðu.
Það er ekki aðeins keppt í einstaklingskeppni á HM í utanvegahlaupum heldur er einnig keppt í sveitakeppni. Það eru þrír sem mynda sveit og íslenska karlasveitin í dag lenti í 21. sæti af 35 löndum sem náðu að mynda sveit með þeim hlaupurum sem kláruðu.
Þar sem Elín Edda Sigurðardóttir náði ekki að klára keppni í dag komst íslenska kvennasveitin ekki á lista í sveitakeppninni.
Í fyrramálið fer 82 km hlaupið (e. long trail) fram og þar keppa fimm Íslendingar, tveir karlar og þrjár konur.
Þau eru:
Þorbergur Ingi Jónsson
Sigurjón Ernir Sturluson
Andrea Kolbeinsdóttir
Guðfinna Björnsdóttir
Elísa Kristinsdóttir
Þar sem það eru tveir karlar sem keppa á morgun þá taka þeir ekki þátt í sveitakeppninni en kvennasveitin á morgun er ansi sterk.
Brautin á morgun er ekki síður krefjandi en brautin var í dag og er hækkunin 5413 m.