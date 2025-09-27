Íþróttir | mbl | 27.9.2025 | 17:54

Eyjamenn unnu í endurkomu Kára

Jakob Ingi Stefánsson stekkur inn í teig Þórsara í dag. mbl.is/Sigfús Gunnar

ÍBV tók á móti Þór í efstu deild karla í handbolta í dag en leikið var í Vestmannaeyjum. Leiknum lauk með sex marka sigri heimamanna, 30:24.

Kári Kristján Kristjánsson lék sinn fyrsta leik með Þór Akureyri í dag og var endurkomu hans til Vestmannaeyja beðið með eftirvæntingu, enda var viðskilnaður Kára og ÍBV vægast sagt vondur.

Kári Kristján Kristjánsson á bekk Þórsara í endurkomunni til Vestmannaeyja í dag. mbl.is/Sigfús Gunnar

Elís Þór Aðalsteinsson og Jakob Ingi Stefánsson voru markahæstir heimamanna í dag en þeir gerðu báðir sjö mörk. Þá fór Petar Jokanovic á kostum í marki Eyjamanna en hann var með 43,6% markvörslu og varði 17 skot.

Hjá Þórsurum var Þórður Tandri Ágústsson markahæstur með fjögur mörk og Nikola Radovanovic varði ellefu skot í marki gestanna. Þá skoraði Kári Kristján þrjú mörk úr þremur skotum í endurkomu sinni til Vestmannaeyja.

Eftir leikinn er ÍBV í fjórða sæti með sex stig en Þór situr í tíunda sæti með tvö stig.

