Íslendingar keyra frekar 200 metra í búðina

„Ísland er allt öðruvísi en önnur lönd í Evrópu,“ sagði kraftlyftingakonan Lucie Stefaniková í Dagmálum.
Lucie, sem er 29 ára gömul, setti Evrópumet í hnébeygju á dögunum á Evrópumeistaramótinu í kraftlyftingum sem fram fór í Málaga á Spáni.
Lucie kom fyrst til Íslands sem au-pair fyrir tíu árum síðan en er í dag gift, þriggja barna móðir og á von á sínu fjórða barni.
„Fólk er til dæmis ekkert mikið að fara í göngutúr hérna finnst mér og vill frekar nota bíla,“ sagði Lucie.
„Það keyrir kannski 200 metra í búðina, frekar en að labba, sem var nýtt fyrir mér en svo áttaði ég mig á því að veðrið á stóran þátt í því. Það er oft vont veður og þá nennir fólk ekki að labba þannig að það nennir ekki heldur að labba þegar veðrið er allt í einu gott.
Í fyrstu var þetta erfitt því Íslendingar eru ekki alltaf til í að kynnast nýju fólki. Ég byrjaði að vinna á leikskóla og þannig lærði ég íslensku. Þetta var oft einmanalegt og fyrstu þrjú árin mín hérna voru mjög erfið. Ég íhugaði það að flytja til Danmerkur en í dag líður mér mjög vel hérna,“ sagði Lucie meðal annars.
