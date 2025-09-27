Íþróttir | mbl | 27.9.2025 | 11:00 | Uppfært 11:26

Íslendingarnir í sjötta sæti

Róbert Ísak Jónsson varð sjötti í undankeppni 100 metra flugsunds í nótt. Ljósmynd/ÍF

Róbert Ísak Jónsson hafnaði í sjötta sæti í undanrásum 100 metra flugsundi karla á heimsmeistaramóti fatlaðra í Singapúr í nótt

Keppnin var virkilega spennandi og kom Ísak í mark eftir 58,27 sekúndur og var aðeins 1,16 sekúndu frá sigurvegara keppninnar, Dananum Alexander Hillhouse.

Annað sætið hreppti Naohide Yamaguchi frá Japan og í þriðja var Ástralinn Benjamin Hance, sem var aðeins 61 sekúndubroti á undan Ísaki.

Sonja Sigurðardóttir þurfti einnig að sætta sig við sjötta sætið í undanrásum 100 metra skriðsunds.

Sigurvegari keppninnar var Bandaríkjakonan Smith Leanne en hún lauk keppni eftir tvær mínútur og 28 sekúndur en Sonja synti á tveimur mínútum og 35 sekúndum.

Racheal Watson frá Ástralíu hafnaði í öðru sæti og Teresa Parales frá Spáni var í þriðja.



mbl.is
