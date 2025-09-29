Sú elsta sem kemst á verðlaunapall

Laufey Agnarsdóttir varð um helgina elsti Íslendingurinn til að vinna til verðlauna í opnum flokki á heims- eða Evrópumóti í kraftlyftingum.
Laufey, sem er 52 ára gömul, krækti sér í bronsverðlaun í opnum flokki +84 kg á Evrópumeistaramótinu í bekkpressu sem lauk í Valletta á Möltu á sunnudaginn.
Hún lyfti fyrst 135 kg, síðan 142,5 kg sem var nýtt Íslandsmet í tveimur flokkum, og sló það síðan í þriðju lyftunni þegar hún náði bronsverðlaununum með 147,5 kg lyftu.
Matilda Hjalle frá Svíþjóð sigraði, lyfti 210 kílóum, og Rebecca Coggle frá Bretlandi fékk silfurverðlaunin með 155 kg.