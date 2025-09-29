Íþróttir | mbl | 29.9.2025 | 18:20

Sú elsta sem kemst á verðlaunapall

Laufey Agnardóttir, önnur frá hægri, á verðlaunapallinum á Möltu.
Laufey Agnardóttir, önnur frá hægri, á verðlaunapallinum á Möltu. Ljósmynd/Kraft

Laufey Agnarsdóttir varð um helgina elsti Íslendingurinn til að vinna til verðlauna í opnum flokki á heims- eða Evrópumóti í kraftlyftingum.

Laufey, sem er 52 ára gömul, krækti sér í bronsverðlaun í opnum flokki +84 kg á Evrópumeistaramótinu í bekkpressu sem lauk í Valletta á Möltu á sunnudaginn.

Hún lyfti fyrst 135 kg, síðan 142,5 kg sem var nýtt Íslandsmet í tveimur flokkum, og sló það síðan í þriðju lyftunni þegar hún náði bronsverðlaununum með 147,5 kg lyftu.

Matilda Hjalle frá Svíþjóð sigraði, lyfti 210 kílóum, og Rebecca Coggle frá Bretlandi fékk silfurverðlaunin með 155 kg.

mbl.is
Fleira áhugavert
Tóku ekki sénsinn Líkur á að allar vélar Play endi í félaginu á Möltu Greiddu fimmtán milljónir fyrir leiguflug heim Gapandi hissa á eftirlitinu með Play
Fleira áhugavert
Greiddu fimmtán milljónir fyrir leiguflug heim Síminn verið rauðglóandi „Má búast við því að markaðurinn svari kallinu“ „Við erum bara í sjokki“