Nældi í tvö silfur í Síle

Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir, landsliðskona í alpagreinum, náði góðum árangri á tveimur risasvigsmótum í Corralco í Síle í gær. Hún kemur heim með tvenn silfurverðlaun.
Hún var aðeins 0,51 sekúndu á eftir sigurvegaranum Rosa Pohjolainen frá Finnlandi í fyrra mótinu og fékk fyrir 36,72 FIS-punkta.
Í seinna mótinu munaði enn minna, eða 0,01 sekúndu, en Tricia Mangan frá Bandaríkjunum stóð uppi sem sigurvegari.
Er um besta árangur Hólmfríðar í risasvigi frá upphafi og skákaði hún m.a. tveimur skíðakonum úr heimsbikarliði Bandaríkjanna.
Hólmfríður hefur æft í Síle undanfarnar vikur og keppir hún í bruni í Suður-Ameríkubikarnum síðar í dag.