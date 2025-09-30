Íþróttir | mbl | 30.9.2025 | 9:45 | Uppfært 10:18

Nældi í tvö silfur í Síle

Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir.
Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir. Ljósmynd/Jónas Egilsson

Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir, landsliðskona í alpagreinum, náði góðum árangri á tveimur risasvigsmótum í Corralco í Síle í gær. Hún kemur heim með tvenn silfurverðlaun.

Hún var aðeins 0,51 sekúndu á eftir sigurvegaranum Rosa Pohjolainen frá Finnlandi í fyrra mótinu og fékk fyrir 36,72 FIS-punkta.

Í seinna mótinu munaði enn minna, eða 0,01 sekúndu, en Tricia Mangan frá Bandaríkjunum stóð uppi sem sigurvegari.

Er um besta árangur Hólmfríðar í risasvigi frá upphafi og skákaði hún m.a. tveimur skíðakonum úr heimsbikarliði Bandaríkjanna.

Hólmfríður hefur æft í Síle undanfarnar vikur og keppir hún í bruni í Suður-Ameríkubikarnum síðar í dag.

mbl.is
