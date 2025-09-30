Rændur og varð fyrir líkamsárás

Skylar Thompson, leikstjórnandi Pittsburgh Steelers í NFL-deildinni í ruðningi, varð fyrir þeirri óskemmtilegu reynslu að ráðist var á hann og hann rændur í Dublin á Írlandi.
Pittsburgh mætti Minnesota Vikings í Dublin í NFL-deildinni á sunnudag en tveimur dögum fyrr hafði Thompson orðið fyrir líkamsárásinni og eigum í fórum hans stolið.
Thompson ekki þátt í leiknum, sem Pittsburgh vann 24:21, en hann var þegar á meiðslalistanum áður en ráðist var á leikstjórnandann.
Ákvað Thompson, sem ferðaðist með liðinu til Dublin, að leggja ekki fram kæru vegna atviksins og kvaðst hafa það ágætt miðað við aðstæður.
Samkvæmt leikmannasamtökum NFL, NFLPA, hlaut hann aðeins nokkrar skrámur að eigin sögn.