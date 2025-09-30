Sjö mörk í þriðju lotu og 17 brottvísanir

SR vann öruggan sigur á Fjölni, 6:1, í Íslandsmóti karla í íshokkí í Skautahöllinni í Laugardal í kvöld.
SR er þar með búið að vinna báða leiki sína í deildinni á tímabilinu og Fjölnir er með einn sigur og þrjú töp í fjórum leikjum.
Staðan var markalaus að lokinni fyrstu lotu og sömuleiðis annarri lotu. Eftir það opnuðust hins vegar flóðgáttir.
Styrmir Maack braut ísinn fyrir SR í upphafi þriðju lotu og Eduard Kascak bætti við öðru markinu áður en Styrmir skoraði aftur.
Matej Houdek skoraði fjórða mark SR og Falur Guðnason minnkaði svo muninn í 4:1 fyrir Fjölni.
Alex Máni Sveinsson skoraði svo tvívegis fyrir SR áður en yfir lauk og tryggði öruggan fimm marka sigur heimamanna.
Mönnum var heitt í hamsi í leiknum þar sem alls 17 brottvísanir litu dagsins ljós. Komu til að mynda fimm þeirra á sama tíma þegar þegar rúm hálf mínúta lifði leiks en þá virðist hafa soðið upp úr.