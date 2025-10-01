Hólmfríður vann silfur og brons

Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir, landsliðskona í alpagreinum, gerði sér lítið fyrir og komst á verðlaunapall í báðum brunkeppnum Suður-Ameríkubikarsins í Corralco í Síle, sem fóru fram í gær og í dag.
Í gær, 30. september, skíðaði Hólmfríður Dóra af miklu öryggi og hafnaði í öðru sæti á tímanum 1:08,67 eða +0.81 á eftir sigurveigaranum Rosa Pohjolainen frá Finnlandi. Allison Mollin frá Bandaríkjunum var í þriðja sæti, +0,88 á eftir.
Í dag, 1. október, tryggði Hólmfríður Dóra sér þriðja sætið með tímanum 1:07,56. Aðeins +0,52 sekúndur skildu hana frá sigurvegaranum, Rosu Pohjolainen frá Finnlandi, en Allison Mollin varð önnur, +0,11 frá 1. sætinu.
Árangurinn í Corralco undirstrikar að Hólmfríður er í frábæru formi og leiðir Suður-Ameríkubikarinn í bruni og risasvigi.