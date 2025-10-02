Hólmfríður fagnaði sigri í Síle

Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir, eða Hófí Dóra eins og hún er jafnan kölluð, stóð uppi sem sigurvegari í samanlagðri keppni Suður-Ameríkubikarsins í bruni og risasvigi eftir glæsilegan árangur í fjórum brunmótum og þremur risasvigmótum í La Parva og Corralco í Síle.
Hólmfríður keppti á sjö mótum, vann til þriggja silfurverðlauna og eins bronsverðlauna. Þá bætti hún FIS-punktana sína og færðist upp heimslistann.
„Ég er ótrúlega ánægð með úrslitin og þetta gefur mér mikið sjálfstraust inn í stórt keppnistímabil sem er fram undan.
Ég var alveg búin að setja mér háleit markmið fyrir mótaseríuna en gerði ekki endilega ráð fyrir að ná þessu, þannig þetta kom nokkuð á óvart,“ var haft eftir henni í frétt á heimasíðu Skíðasambands Íslands.