Akureyringar skoruðu sex

SA er með fullt hús stiga eftir þrjá leiki á Íslandsmóti kvenna í íshokkí en liðið vann öruggan heimasigur á Fjölni í kvöld, 6:1.
Magdalena Sulova skoraði eina mark fyrstu lotunnar er hún kom SA í 1:0. Anna Ágústsdóttir bætti við öðru markinu í annarri lotu og Sulova gerði sitt annað mark og þriðja mark SA stuttu síðar.
Eyrún Garðarsdóttir bætti við fjórða markinu og Silvía Björgvinsdóttir því fimmta. Eyrún skoraði svo sitt annað mark og sjötta mark SA.
Eva Hlynsdóttir lagaði stöðuna fyrir Fjölni í lok annarrar lotu og var ekkert skorað í þriðju og síðustu lotunni.