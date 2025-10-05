Sló sitt eigið Íslandsmet í Rúmeníu

Baldvin Þór Magnússon sló Íslandsmet í 10 kílómetra götuhlaupi í Brasov í Rúmeníu í dag. Brasov-hlaupið er einn stærsti hlaupaviðburður í Austur-Evrópu og er haldið ári hverju.
Baldvin Þór hljóp vegalengdina á 28 mínútum og 37 sekúndum og bætti því sitt eigið met, sem hann setti árið 2023, um 14 sekúndur.
Hann varð 19. í hlaupinu og í fimmta sæti á meðal Evrópubúa en hlauparar frá Eþíópíu og Keníu röðuðu sér í tíu efstu sætin.
Baldvin er einn fremsti hlaupari Íslands og er að auki Íslandsmethafi í 1.500 metra hlaupi, 3.000 metra hlaupi og 5.000 metra hlaupi.