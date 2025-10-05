Íþróttir | mbl | 5.10.2025 | 14:30

Sló sitt eigið Íslandsmet í Rúmeníu

Baldvin Þór sló sitt eigið met í Rúmeníu í dag.
Baldvin Þór sló sitt eigið met í Rúmeníu í dag. Ljósmynd/Alex Nicodim

Baldvin Þór Magnússon sló Íslandsmet í 10 kílómetra götuhlaupi í Brasov í Rúmeníu í dag. Brasov-hlaupið er einn stærsti hlaupaviðburður í Austur-Evrópu og er haldið ári hverju. 

Baldvin Þór hljóp vegalengdina á 28 mínútum og 37 sekúndum og bætti því sitt eigið met, sem hann setti árið 2023, um 14 sekúndur.

Hann varð 19. í hlaupinu og í fimmta sæti á meðal Evrópubúa en hlauparar frá Eþíópíu og Keníu röðuðu sér í tíu efstu sætin. 

Baldvin er einn fremsti hlaupari Íslands og er að auki Íslandsmethafi í 1.500 metra hlaupi, 3.000 metra hlaupi og 5.000 metra hlaupi.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Það var komið fram við okkur eins og dýr“ „Flest ríki eru bara með her“ Ung börn utan skóla í tvö ár: „Grafalvarleg staða“ Trump: „Ég mun ekki líða neinar tafir“
Fleira áhugavert
Talning sýnir fá alvarleg slys á Höfðabakka „Flest ríki eru bara með her“ Enginn vissi hvað þetta var Dregin á hárinu, barin og neydd til að kyssa fánann