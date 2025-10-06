Tvö gull og þrjú silfur til Íslands

Um nýliðna helgi hélt íslenska landsliðið í tækvondó til Ríga í Lettlandi til að keppa á tveimur alþjóðlegum mótum. Gengið var afar gott enda uppskeran tvö gullverðlaun og þrjú silfurverðlaun.
Liðið var skipað þeim Ingibjörgu Erlu Grétarsdóttur sem keppti í senior -57 og -62 flokki, Guðmundi Flóka Sigurjónssyni í senior –80 flokki og Leo Anthony Speight sem keppti í senior –68 flokki.
Fyrra mótið, European Small States Championship G-1 fór fram á föstudeginum og svo það síðara, Riga Open G-1, á sunnudeginum.
Guðmundur Flóki náði þeim magnaða árangri að sigra bæði mótin og er hann því búinn að ná gulli þrjú alþjóðleg mót í röð. Hann er kominn með fjórar G-medalíur á árinu sem er magnaður árangur.
Ingibjörg Erla fékk silfur á báðum mótum og Leo landaði silfri á European Small States, sem er hans fimmta G-medalía á árinu. Uppskeran um helgina var því fimm verðlaunapeningar, sem verður að teljast hreint frábær árangur.
Guðmundur Flóki var maður helgarinnar og sýndi ótrúlega takta í erfiðum og æsispennandi bardögum við öfluga einstaklinga. Hann er á síðasta ári í junior flokki en er búinn að vera að keppa í senior þetta árið með frábærum árangri.
Hann er búinn að vinna sér inn þrjú gullverðlaun og eitt brons í fullorðinsflokki. Ingibjörg Erla var að koma til baka á sín fyrstu mót eftir meiðsli, sýndi frábæra takta og landaði tveimur silfur verðlaunum og var hársbreidd frá gulli á Riga Open.