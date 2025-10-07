Íþróttir | mbl | 7.10.2025 | 22:23

SR tók toppsætið af Akureyringum

SR gerði góða ferð til Akureyrar.
SR gerði góða ferð til Akureyrar. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson

SR gerði góða ferð til Akureyrar og sigraði SA, 6:4, á Íslandsmóti karla í íshokkí í Skautahöll Akureyrar í kvöld.

Með sigrinum tók SR toppsætið af SA og er Reykjavíkurliðið með níu stig eftir fjóra leiki, einu stigi meira en SA.

SR var með 2:1 forskot eftir fyrstu lotu en þeir Denny Deanesi og Kári Arnarsson skoruðu eftir að Andri Mikaelsson kom SA yfir.

Alex Máni Sveinsson kom SR í 3:1 í annarri lotu áður en Magnús Sigurólason Láns minnkaði muninn í 3:2.

Andri Mikaels jafnaði í 3:3 í þriðju lotu en Hákon Magnússon kom SR aftur yfir stuttu seinna, 4:3.

Marek Vybostok jafnaði í 4:4 en þeir Alex Máni og Gunnlaugur Þorsteinsson svöruðu fyrir SR og tryggðu liðinu sigur.

