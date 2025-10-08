Stórtíðindi í íþróttum þroskahamlaðra

Aðalfundur Alþjóða Ólympíuhreyfingar fatlaðra (IPC) fór nýverið fram í Seúl í Suður-Kóreu. Við fundinn lögðu Norðurlöndin (Ísland, Noregur, Danmörk, Svíþjóð, Finnland og Færeyjar) fram tillögu sem einnig var studd af Spánverjum. Tillagan snérist um að opna fyrir þátttöku einstaklinga með þroskahamlanir á vetrar-Paralympics.
Tillagan var samþykkt með miklum meirihluta eða með 148 atkvæðum gegn 7. Ekki verður opnað fyrir þátttöku einstaklinga með þroskahamlanir á vetrarleikana í Milano Cortina 2026 heldur er stefnan að það verði gert á vetrarleikunum 2030.
Þá verða liðin 32 ár frá því að einstaklingar með þroskahamlanir kepptu síðast á stórmótum á vegum IPC í vetrargreinum. Síðustu þrjá áratugi hafa aðeins einstaklingar úr röðum hreyfihamlaðra og blindra/sjónskertra keppt á leikunum.
Það voru öll Norðurlöndin sem skrifuðu undir tillöguna og í frétt Íþróttasambands fatlaðra er sagt að mikið fagnaðarefni sé hve breið samstaða var um hana því IPC og fleiri hagsmunaaðilar eins og VIRTUS (alþjóðasamtök íþróttafólks með þroskahamlanir) og FIS (Alþjóða skíðasambandið) munu vinna náið saman við útfærsluna á því hvernig þessi fötlunarhópur mun stíga aftur inn á sjónarsvið vetrarleikanna.
Ljóst er að enn á eftir að ákveða hvaða greinar komi inn fyrir þennan fötlunarhóp og mun það skýrast á næstu árum. Biðin ætti ekki að vera mjög löng því í kringum 2028 þurfa keppnisgreinar vetrarleikanna 2030 að standa skil á lágmörkum og viðmiðum til þátttöku á leikunum.
Þórður Árni Hjaltested formaður Íþróttasambands fatlaðra sagði niðurstöðuna mikinn sigur og tímabæran.
„Ísland hefur á alþjóðavettvangi verið í fararbroddi sem talsmaður íþróttamanna með þroskahamlanir. Árið 2009 héldum við Evrópumeistaramót í sundi í Laugardalslaug og var það jafnframt fyrsta mótið sem íþróttafólk með þroskahamlanir tók þátt í á vegum IPC frá árinu 2000 eða allt frá því þau voru sett í keppnisbann eftir hneykslið sem skók íþróttaheim fatlaðra á sínum tíma.
Spánverjar telfdu þá fram körfuboltaliði sem keppti í flokki þroskahamlaðra og voru 10 af 12 liðsmönnum Spánar ekki með þroskahamlanir heldur fulla greind. Þetta eyðilagði nokkrar kynslóðir af góðu íþróttafólki í röðum einstaklinga með þroskahamlanir og það hefur tekið mjög á að laga skaðann sem af þessu varð.
Með því að fá þessa tillögu í gegn höldum við áfram baráttunni fyrir réttum íþróttamanna með þroskahamlanir,” sagði Þórður Árni sem var staddur í Suður-Kóreu á aðalfundinum þegar tillagan var samþykkt.