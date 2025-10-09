Besti árangur Guðnýjar

Guðný Björk Stefánsdóttir keppti í gær í -77 kg flokki kvenna á HM í ólympískum lyftingum í Noregi. Guðný keppti í C-hóp þar sem hún varð þriðja en endaði í 21. sæti í heildarkeppninni.
Guðný fór með allar þrjár snaranirnar sínar í gegn; 90 kg, 93 kg og 96 kg. Í jafnhendingu byrjaði hún á 114 kg, fór svo í 117 kg sem báðar voru gildar en klikkaði í þriðju tilraun á 119 kg.
Guðný keppti létt í -77 kg flokknum, aðeins 72,37 kg og bætti sig um 5 kg frá því á HM 2024 og er þetta besti árangur hennar á stórmóti hingað til.