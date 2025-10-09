Íþróttir | mbl | 9.10.2025 | 8:22

Besti árangur Guðnýjar

Guðný Björk Stefánsdóttir ánægð við keppni í Noregi.
Guðný Björk Stefánsdóttir ánægð við keppni í Noregi. Ljósmynd/LSÍ

Guðný Björk Stefánsdóttir keppti í gær í -77 kg flokki kvenna á HM í ólympískum lyftingum í Noregi. Guðný keppti í C-hóp þar sem hún varð þriðja en endaði í 21. sæti í heildarkeppninni.

Guðný fór með allar þrjár snaranirnar sínar í gegn; 90 kg, 93 kg og 96 kg. Í jafnhendingu byrjaði hún á 114 kg, fór svo í 117 kg sem báðar voru gildar en klikkaði í þriðju tilraun á 119 kg.

Guðný keppti létt í -77 kg flokknum, aðeins 72,37 kg og bætti sig um 5 kg frá því á HM 2024 og er þetta besti árangur hennar á stórmóti hingað til.

mbl.is
Fleira áhugavert
Noregur og Svíþjóð bestu fyrirmyndirnar Ísland fékk „sannarlega undanþágur“ Falskur sigur ef aukin áhætta er notuð gegn verðbólgu Þjóðarleiðtogar fagna friðarsamkomulagi
Fleira áhugavert
408 börn á biðlista í borginni Vill rannsókn á afdrifum barna eftir vistun Hafa áhyggjur af áhrifum Sundabrautar Alma vanhæf vegna hlutastarfs eiginmannsins