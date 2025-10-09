Íþróttir | Morgunblaðið | 9.10.2025 | 8:43

Ekkert kemst jafn nálægt því að fljúga

Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir á fleygiferð í brunkeppninni á HM í …
Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir á fleygiferð í brunkeppninni á HM í Saalbach í Austurríki í febrúar. AFP/Dimitar Dilkoff
Bjarni Helgason
Morgunblaðið

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Skíða- og landsliðskonan Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir gerði sér lítið fyrir og fagnaði sigri í heildarstigakeppni Suður-Ameríkubikarsins. Hún var efst keppenda í bæði bruni og risasvigi.

Hólmfríður keppti á sjö mótum á skíðasvæðunum La Parva og Corralco í Síle þar sem hún vann til þrennra silfurverðlauna og einna bronsverðlauna og skilaði árangurinn henni efsta sætinu í Suður-Ameríkubikarnum.

Hófí, eins og hún er kölluð, er 27 ára gömul og hefur verið ein fremsta skíðakona landsins undanfarin ár en hún ætlar sér stóra hluti á komandi keppnistímabili.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
„Held að við séum nær vaxtalækkun“ Laxness hverfur úr skólum landsins Töluverð óvissa og beðið eftir Hæstarétti 408 börn á biðlista í borginni
Fleira áhugavert
Ísland fékk „sannarlega undanþágur“ Ísrael og Hamas ná saman um friðarsamkomulag Gíslarnir frelsaðir á næstu sólarhringum Dýrkeypt ákvörðun Seðlabankans að mati Samtaka iðnaðarins