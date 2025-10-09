Ekkert kemst jafn nálægt því að fljúga

Skíða- og landsliðskonan Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir gerði sér lítið fyrir og fagnaði sigri í heildarstigakeppni Suður-Ameríkubikarsins. Hún var efst keppenda í bæði bruni og risasvigi.
Hólmfríður keppti á sjö mótum á skíðasvæðunum La Parva og Corralco í Síle þar sem hún vann til þrennra silfurverðlauna og einna bronsverðlauna og skilaði árangurinn henni efsta sætinu í Suður-Ameríkubikarnum.
Hófí, eins og hún er kölluð, er 27 ára gömul og hefur verið ein fremsta skíðakona landsins undanfarin ár en hún ætlar sér stóra hluti á komandi keppnistímabili.
