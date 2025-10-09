Hanna Rún og Nikita efst á heimslistanum

Dansparið Hanna Rún Óladóttir og eiginmaður hennar Nikita Bazev eru í efsta sæti á heimslista Alþjóðadansíþróttasambandsins, WDSF, í latíndönsum í flokki atvinnudansara.
Dansíþróttasamband Íslands vekur athygli á því að þetta sé í fyrsta sinn sem íslenskt danspar kemst í efsta sæti á stigalista WDSF.
Hanna Rún og Nikita eru með 4.337 stig í efsta sæti heimslistans, 237 stigum á undan næsta pari.
Næst keppa þau á heimsmeistaramótinu í latíndönsum í Leipzig í Þýskalandi þann 18. október næstkomandi.