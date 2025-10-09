Íþróttir | mbl | 9.10.2025 | 15:53

Hanna Rún og Nikita efst á heimslistanum

Nikita Bazev og Hanna Rún Óladóttir Bazev eru í allra …
Nikita Bazev og Hanna Rún Óladóttir Bazev eru í allra fremstu röð.

Dansparið Hanna Rún Óladóttir og eiginmaður hennar Nikita Bazev eru í efsta sæti á heimslista Alþjóðadansíþróttasambandsins, WDSF, í latíndönsum í flokki atvinnudansara.

Dansíþróttasamband Íslands vekur athygli á því að þetta sé í fyrsta sinn sem íslenskt danspar kemst í efsta sæti á stigalista WDSF.

Hanna Rún og Nikita eru með 4.337 stig í efsta sæti heimslistans, 237 stigum á undan næsta pari.

Næst keppa þau á heimsmeistaramótinu í latíndönsum í Leipzig í Þýskalandi þann 18. október næstkomandi.

mbl.is
Fleira áhugavert
Allir sagðir hafa undirritað fyrsta áfangann Trump væntanlegur til Jerúsalem „Tímasetningar skipta mjög miklu máli“ Ræddu áframhaldandi friðarumleitanir í smáatriðum
Fleira áhugavert
Finnska sendiráðið aðstoðar Möggu Stínu „Innantóm orð sigrast ekki á verðbólgunni“ Segist ekkert hafa vitað um aðkomu stofu eiginmannsins Íbúar langþreyttir á ítrekuðu rafmagnsleysi