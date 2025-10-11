Íþróttir | mbl | 11.10.2025 | 12:05

Fá Ísraelarnir ekki að keppa á HM?

Artem Dolgopyat.
Artem Dolgopyat. Ljósmynd/Ísraelska fimleikasambandið

Fimleikafólk frá Ísrael fær mögulega ekki að keppa á HM sem er haldið í Jakarta í Indónesíu því þau fá ekki vegabréfsáritun.

Á meðal ísraelskra keppenda er ríkjandi heimsmeistarinn í gólfæfingum, Artem Dolgopyat.

Ákvörðunin um að synja ísraelsku íþróttamönnunum um vegabréfsáritun kemur í kjölfar þess að fyrirhuguð þátttaka þeirra hafði vakið mikla óánægju meðal almennings í Indónesíu samkvæmt AP.

Segja Ísrael hafa framið þjóðarmorð
HM hefst 19. október og Alþjóðlega fimleikasambandið vonast til þess að keppendur komist inn í landið áður en mótið hefst.

Fulltrúar Íslands á mótinu eru komnir til Kuala Lumpur og munu æfa þar næstu þrjá daga.

 

Keppendur og þjálfarar íslenska landsliðsins.
Keppendur og þjálfarar íslenska landsliðsins. Ljósmynd/FSÍ
