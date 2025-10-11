Heimsmeistari skiptir um grein

Hollenska frjálsíþróttakonan Femke Bol hefur tilkynnt að hún ætli að einbeita sér að 800 metra hlaupi, en hún er margfaldur verðlaunahafi í 400 metra grindahlaupi, 400 metra hlaupi og í 400 m boðhlaupi.
Tilkynning Bol kemur aðeins mánuði eftir að hún varði heimsmeistaratitil sinn í 400 metra grindahlaupi á heimsmeistaramótinu í frjálsum íþróttum í Tókýó. Hollenski hlauparinn tilkynnti að hún væri að skipta yfir í 800 metra hlaup.
„400 metra grindahlaupið hefur gefið mér ógleymanlegar minningar og er stærstur hluti þeirrar íþróttakonu sem ég er í dag,“ sagði Bol, sem hefur unnið
Bol segir nú frá því að hún þurfi að finna nýja áskorun.
„800 metra hlaupið er algjörlega ný áskorun, áskorun sem ég er spennt fyrir. Hún reynir á aðra þætti. Ég þarf að tileinka mér nýjar aðferðir og sýna mikla seiglu. Metnaður minn liggur í því að ná árangri á hæsta stigi í greininni,“ sagði Bol.
„Þetta er stór breyting. Þetta verður krefjandi og óvissan er talsverð, en ég er tilbúin að leggja á mig mikla vinnu, enda er ég með frábært teymi, og ég ætla að njóta þessa nýja ferðalags,“ sagði Bol.
Hollenska frjálsíþróttasambandið og allt teymið í kringum Bol er sagt styðja fullkomlega við þessa djörfu ákvörðun hennar.