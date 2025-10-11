Tvö rauð spjöld í Hveragerði

Mikið gekk á í Hveragerði í gærkvöld þegar Hamar mætti Vestra í úrvalsdeild karla í blaki.
Hamarsmenn unnu leikinn 3:1 en Borislav Nikolov hjá Hamri og Nicolás Molina hjá Vestra fengu báðir rauða spjaldið í fjórðu hrinu, fyrir óíþróttamannslega hegðun.
Um leið varð vendipunktur í hrinunni og leiknum því Hamarsmenn sigu framúr, unnu hrinuna 25:16 og þar með leikinn 3:1.
Hamar vann áður fyrstu hrinu 25:18, Vestri aðra hrinu 25:22 og Hamar þá þriðju 26:24.
Dennis Pavlovs skoraði 25 stig fyrir Hamar í leiknum og Nikolás Molina skoraði 17 stig fyrir Vestra.