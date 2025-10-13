Grindvíkingurinn mætti Littler

Alexander Veigar Þorvaldsson mætti heimsmeistaranum Luke Littler á HM ungmenna í pílukasti í Minehead á Englandi í dag. Alexander Veigar stóð vel í Littler en mátti sætta sig við 5:2-tap.
Alexander Veigar, sem er 21 árs Grindvíkingur, var í fjögurra manna riðli þar sem efstu tveir komust áfram í 64-manna úrslit á mótinu, sem er fyrir 16-23 ára.
Fyrstu viðureigninni tapaði hann 5-3 fyrir Matthias Moors og mætti svo Littler í annarri viðureign. Alexander Veigar vann fyrsta legginn gegn heimsmeistara fullorðinna en Littler vann næstu tvo.
Alexander Veigar vann svo fjórða legg og jafnaði metin í 2:2 áður en Littler setti í næsta gír og vann að lokum 5:2.
Í þriðju og síðustu viðureigninni tapaði Grindvíkingurinn svo naumlega, 5:4, fyrir Jeffrey Keen. Niðurstaðan því þrjú töp en gífurlega reynsla í reynslubankann hjá Alexander Veigari.