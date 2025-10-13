Íþróttir | mbl | 13.10.2025 | 15:20

Sigurður með yfirburði

Sigurður Kristjánsson, Zophonías Árnason, dómari úrslitaleiksins, og Jón Ómar Árnason.
Sigurður Kristjánsson, Zophonías Árnason, dómari úrslitaleiksins, og Jón Ómar Árnason. Ljósmynd/Billiardsamband Íslands

Sigurður Kristjánsson bar sigur úr býtum í öðru stigamóti vetrarins í snóker en spilað var á Snóker og poolstofunni um helgina.

Sigurður var með mikla yfirburði á mótinu og tapaði ekki einum einasta ramma. Hann vann alla þrjá leiki sína í riðlakeppninni 2:0 og alla þrjá í útsláttarkeppninni 3:0. Sigurður sigraði Zophonías Árnason í undanúrslitum og Jón Ómar Árnason í úrslitum.

Bikarmótið í snóker fer fram á Billiard-barnum næstu helgi og í lok mánaðar verður keppt í 9-ball á Snóker og poolstofunni.

