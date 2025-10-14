Íþróttir | mbl | 14.10.2025 | 17:35

Ísraelsmenn fá ekki að fara á HM

Artem Dolgopyat.
Artem Dolgopyat. Ljósmynd/Ísraelska fimleikasambandið

Fimleikafólk frá Ísrael verður ekki með á HM í Indónesíu eftir að yfirvöld þar í landi neituðu keppendum um vegabréfsáritanir.

Á meðal ísraelskra keppenda er Artem Dolgopyat, ríkjandi heimsmeistari í gólfæfingum. Honum mun ekki gefast tækifæri til þess að verja titil sinn.

Fá Ísraelarnir ekki að keppa á HM?

Indónesísk yfirvöld gáfu það út að þau myndu ekki veita ísraelsku fimleikafólki sem hugðist taka þátt á heimsmeistaramótinu vegabréfsáritanir vegna hernaðar Ísraels á Gasasvæðinu.

Fimleikasamband Ísraels, IGF, fór fram á það við Alþjóðaíþróttadómstólinn, CAS, að hann myndi sjá til þess að bráðabirgðaráðstöfunum yrði komið á fót svo Ísraelsmenn gætu tekið þátt en þeirri kröfu var hafnað.

IGF áfrýjaði niðurstöðunni en CAS vísaði áfrýjuninni frá og bar við skorti á lögsögu. Samkvæmt breska ríkisútvarpinu verður önnur áfrýjun ekki tekin fyrir af CAS í tæka tíð fyrir mótið, sem hefst á sunnudag.

