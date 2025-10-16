Bætti Íslandsmetin og sigraði í Póllandi

Íslensku skautararnir Elín Katla Sveinbjörnsdóttir og Arna Dís Gísladóttir tóku þátt í Diamond Spin-mótinu í Póllandi í vikunni og náðu báðar góðum árangri.
Elín Katla átti stórglæsilegt mót frá upphafi til enda. Hún var í forystu eftir stutta prógrammið, með tíu stiga forskot. Hún hélt áfram að auka forskotið í frjálsa prógramminu þar sem hún framkvæmdi fjögur þreföld stökk.
Nánast allt gekk upp hjá henni og hún tryggði sér öruggan sigur með samtals 109,88 stigum, heilum 32 stigum á undan næsta keppanda.
Úrslit Elínar Kötlu voru ekki aðeins sigur heldur einnig nýtt Íslandsmet, bæði í heildarstigum (109,88) og í frjálsu prógrammi (70,71 stig). Hún átti sjálf fyrri metin sem hún setti á Haustmóti ÍSS 2025.
Þetta voru fyrstu alþjóðlegu verðlaun Elínar Kötlu í Advanced Novice-flokki og stór áfangi í hennar keppnisferli.
Arna Dís átti erfitt með að finna taktinn í stutta prógramminu og lenti þar í 14. sæti. Hún sýndi hins vegar mikla baráttu og skaut sig upp töfluna með sterku frjálsu prógrammi, þar sem hún náði 4. sæti. Að lokum endaði hún í 9. sæti samanlagt, sem er góð endurkoma eftir erfiða byrjun.