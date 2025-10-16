Íþróttir | mbl | 16.10.2025 | 9:20

Heimsmeistarinn svipti sig lífi

Ricky Hatton fannst látinn á heimili sínu.
Ricky Hatton fannst látinn á heimili sínu. AFP/ Andrew Yates

Hnefaleikamaðurinn Ricky Hatton svipti sig lífi en hann fannst látinn 46 ára að aldri á heimili sínu 14. september síðastliðinn.

Paul Speak, umboðsmaður heimsmeistarans fyrrverandi, kom að honum látnum. Útför Hattons fór fram í dómkirkjunni í Manchester á sunnudaginn var, að viðstöddum fjölmörgu stuðningsfólki.

Hatton, sem er frá Manchester og var dyggur stuðningsmaður Manchester City, keppti frá 1997 til 2012 og varð heimsmeistari í veltivigt og léttveltivigt.

Embætti land­lækn­is bend­ir á að mik­il­vægt sé að þeir sem glíma við sjálfs­vígs­hugs­an­ir segi ein­hverj­um frá líðan sinni, hvort sem er aðstand­anda eða hafi sam­band við Hjálp­arsíma Rauða kross­ins 1717 eða á net­spjalli 1717.is, við hjúkr­un­ar­fræðing í net­spjalli á heilsu­vera.is eða við ráðgjafa í síma Píeta-sam­tak­anna s. 552-2218. Píeta-sam­tök­in bjóða einnig upp á ráðgjöf og stuðning fyr­ir aðstand­end­ur þeirra sem glíma við sjálfs­vígs­hugs­an­ir.

Fyr­ir þau sem misst hafa ást­vin í sjálfs­vígi bend­ir land­læknisembættið á stuðning í sorg hjá Sorg­armiðstöðinni í síma 551-4141 og hjá Píeta-sam­tök­un­um í síma 552-2218.

