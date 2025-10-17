Íþróttir | mbl | 17.10.2025 | 9:03

Nauðgunarmál skekur Schumacher-fjölskylduna

Mick Schumacher ásamt móður sinni Corinnu Schumacher en hinn grunaði …
Mick Schumacher ásamt móður sinni Corinnu Schumacher en hinn grunaði í málinu er góður vinur Micks. AFP/Joe Klamar

Ástralski ökuþórinn Joey Mawson mætti fyrir dómstóla í La Cóte í Sviss í miðvikudaginn en hann er grunaður um nauðgun á heimili þýska ökuþórsins fyrrverandi Michaels Schumacher.

Það er The Telegraph sem greinir frá þessu en meint atvik átti sér stað í nóvember árið 2019 á sveitasetri fjölskyldunnar í Sviss.

Schumacher-fjölskyldan í miklum vandræðum
Frétt af mbl.is

Schumacher-fjölskyldan í miklum vandræðum

Mawson, sem er góðvinur Micks Schumachers sem er sonur Michaels Schumacher, er grunaður um að hafa nauðgað hjúkrunarfræðingi sem annaðist Schumacher eldri í tvígang.

Neitar sök í málinu

Mawson, sem hefur tvívegis fagnað sigri í ástralska meistaramótinu í S5000-kappakstrinum, hefur neitað sök í málinu en hjúkrunarfræðingurinn kærði hann fyrir nauðgun tveimur árm eftir að atvikin áttu sér stað. 

Í frétt The Telegraph kemur meðal annars fram að hjúkrunarfræðingurinn hafi verið sofandi vegna ofneyslu áfengis þega Mawson á að hafa brotið á henni en hún starfar ekki fyrir Schumacher-fjölskylduna í dag.

Enginn af meðlimum Schumacher-fjölskyldunnar er með stöðu sakbornings í málinu en lítið er vitað um ástand ökuþórsins fyrrverandi eftir að hann lenti í alvarlegu skíðaslysi í frönsku Ölpunum þann 29. desember árið 2013.

mbl.is
Fleira áhugavert
Katrín um Golfstrauminn: „Þurfum að vera viðbúin“ Samkeppniseftirlitið ósátt við orð bankamanna Þorgerður komst við í ræðustól „Þá er eitthvað hræðilega mikið að“
Fleira áhugavert
Milljarða ávinningur Frumvarpið gæti leitt til hagkvæmari húsnæðislána Allar legudeildir spítalans yfirfullar Hver mistök geta haft banvænar afleiðingar