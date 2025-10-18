Gamla ljósmyndin: Keppti fimm sinnum á HM

Íþróttadeild Morgunblaðsins og mbl.is heldur áfram að gramsa í myndasafni Morgunblaðsins og birta á mbl.is á laugardögum.
Heimsmeistaramótið í frjálsum íþróttum fór fram í Tókýó í Japan á dögunum eins og íþróttaunnendur þekkja.
Þar fór HM í frjálsum einnig fram árið 1991 en meðal keppenda þar var Selfyssingurinn Vésteinn Hafsteinsson sem er á meðfylgjandi mynd. Vésteinn er auðvitað vel kynntur og sagði sig nýlega frá starfi afreksstjóra ÍSÍ þar sem hann kýs að búa í Svíþjóð eins og hann gerði árum saman.
Þótt ekki sé heiglum hent að vinna sér sæti á HM í frjálsum þá náði Vésteinn að keppa fimm sinnum fyrir Íslands hönd á HM í kringlukastinu. Fyrst í Helsinki árið 1983, næst í Róm 1987, þá í Tókýó eins og áður segir, í Stuttgart 1993 og loks í Gautaborg 1995.
Besta kastinu á HM náði Vésteinn einmitt í Tókýó árið 1991 þegar hann fór yfir 60 metrana og kastaði kringlunni 60,12 metra.
Vésteinn keppti auk þess fjórum sinnum á Ólympíuleikum eins og marg oft hefur komið fram en enginn Íslendingur hefur keppt oftar. Guðmundur Gíslason, Bjarni Friðriksson, Jakob Jóhann Sveinsson og Anton Sveinn McKee hafa einnig keppt fjórum sinnum.
Myndina tók Einar Falur Ingólfsson sem myndaði og skrifaði fyrir Morgunblaðið í áratugi. Vésteinn er þar að undirbúa sig undir kast líklega í kringum 1990 og virðir verkfærið fyrir sér.
Vésteinn setti glæsilegt Íslandsmet í kringlukasti á heimavelli sínum á Selfossi sumarið 1989 og kastaði þá 67,64 metra. Metið var lífseigt og stóð þar til Guðni Valur Guðnason bætti það árið 2020 og kastaði 69,35 metra. Metið stóð því í meira en þrjá áratugi.
Hér er kringlukastarinn Vésteinn til umfjöllunar. Þjálfaraferill Vésteins er magnaður en hans hefur áður verið gert skil á þessum vettvangi.