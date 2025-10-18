Tveir íslenskir heimsmeistarar

Elsa Pálsdóttir og Sæmundur Guðmundsson urðu í gær heimsmeistarar öldunga í kraftlyftingum með búnaði á heimsmeistaramótinu í Höfðaborg í Suður-Afríku. Þá setti Elsa nýtt heimset.
Bæði voru þau að verða heimsmeistarar í annað skiptið á nokkrum dögum því þau líka heimsmeistarar öldunga í klassískum kraftlyftingum á sama stað.
Sæmundur var fyrstur á pallinn í gær. Hann lyfti 160 kílóum í hnébeygju, 110 kíló í bekkpressu og 185 kíló í réttstöðulyftu.
Samanlagður árangur varð 455 kíló en sá árangur tryggði Sæmundi gull og heimsmeistaratitil.
Elsa mætti á pallinn eftir Sæmundi. Hún lyfti 170,5 kíló í hnébeygju og bætti í leiðinni heimsmetið. Hún lyfti svo 80 kílóum í bekkpressu og 175 kíló í réttstöðulyftu.
Samanlagður árangur varð 425,5 kíló sem er jöfnun á hennar besta árangri og nægðu til gullverðlauna og heimsmeistaratitils.