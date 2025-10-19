Árni Gautur opnar sig um krefjandi veikindi

Árni Gautur Arason, fyrrverandi landsliðsmarkvörður Íslands í knattspyrnu, hefur í fyrsta sinn opinberað að hann glími við Huntington-sjúkdóminn, arfgengan taugahrörnunarsjúkdóm sem hann greindist með fyrir um tíu árum.
Hann lýsir veikindunum sem krefjandi en segir að hreyfing og regluleg æfing skipti sköpum fyrir líðan sína, í opinskáu viðtali við Ríkisútvarpið.
Árni Gautur Arason átti glæsilegan feril bæði hér heima og erlendis. Hann hóf meistaraflokksferil sinn með ÍA, þar sem hann varð þrisvar sinnum Íslandsmeistari og lék síðar með Stjörnunni áður en hann hélt út í atvinnumennsku hjá Rosenborg og Vålerenga með stuttu stoppi hjá Manchester City.
Með norsku liðunum tveimur vann hann fimm titla; þrjá meistaratitla með Rosenborg og einn bikarmeistaratitil og einn meistaratitil með Vålerenga.
Árið 2004 átti Árni stóran þátt í sögulegum 4:3-sigri Manchester City gegn Tottenham í ensku bikarkeppninni. Hann spilaði þá 71 landsleik fyrir Ísland á árunum 1998 til 2010 og var burðarás í íslenska liðinu.
Árni gekk til liðs við Thanda Royal Zulu í Suður-Afríku árið 2008 en hélt aftur til Noregs sama ár og gekk þá til liðs við Odd Grenland. Hann lauk ferlinum árið 2011 með Lierse SK í Belgíu.
Eftir að ferlinum lauk settist hann að í Noregi þar sem hann hefur starfað sem lögfræðingur.
Árni segist þakklátur fyrir að hafa átt farsælan feril og lítur jákvæðum augum á nýtt lífsskeið. Þrátt fyrir veikindin reynir hann að halda virkni og jákvæðni í daglegu lífi.
Hann fylgist áfram með íslenska landsliðinu og gleðst yfir frammistöðu þess og þeirra sem nú standa í markinu.
Í viðtalinu segir hann það létti að hafa loksins stigið fram og tjáð sig opinberlega um veikindi sín eftir margra ára þögn.