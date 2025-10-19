Kom til handalögmála milli Þorsteins og Arnars

Arnar Pétursson varð í gær Íslandsmeistari í víðavangshlaupi þegar hann kom fyrstur í mark í víðavangshlaupi ÍR sem fram fór á tjaldsvæðinu í Laugardal.
Mikil dramtík einkenndi hlaupið en Arnar kom fyrstur í mark eftir mikla baráttu við Þorstein Roy Jóhannsson, einn fremsta utanvegahlaupara landsins.
Þorsteinn kom annar í mark en var dæmdur úr keppni fyrir að hrinda Arnari í miðju hlaupi. Arnar kærði Þorstein eftir hlaupið sem varð til þess að sá síðarnefndi var dæmdur úr leik.
„Ég lendi semsagt í því að ég fer með fótinn á mér undir sólann hans á fjórða hring,“ sagði Arnar sem setti inn færslu á samfélagsmiðilinn Instagram þar sem hann útskýrði mál sitt.
„Hann æsir sig mikið strax og á fimmta hring gerist þetta aftur, algjörlega óviljandi af minni hálfu en svo gerist þetta í þriðja hring og þá snýr hann sér við og ýtir mér. Hann skorar á mig að kæra sig og ég svara því til að ég muni örugglega gera það.
Eftir harðan endasprett, þar sem ég kem á undanum honum í mark, ræði ég við dómarana og segi þeim frá atvikinu sem kom upp. Þeir skoða myndband og ákveða að dæma hann úr leik,“ sagði Arnar meðal annars.
Arnar útskýrði svo ennfremur af hverju hann ákvað að kæra Þorstein, þrátt fyrir að hafa unnið hlaupið.
„Þetta var rétt ákvörðun því það er ekki í lagi að leggja hendur á annan hlaupara.
Ég hef aldrei séð svona áður og ég hef aldrei komist nálægt því að gera eitthvað svona slíkt sjálfur. Mér finnst þetta ekki í lagi og þó ég hafi unnið hlaupið og hann hafi verið í öðru sæti fannst mér ekki í lagi að hann fengi silfurmedalíu fyrir þetta.
Það var talað um það að ég hafi sparkað undir hælana á honum en það er ekki þannig, þú rekst með fótinn undir hælana hjá næsta manni því það er hlaupið ansi þétt í þessum hlaupum oft og tíðum,“ sagði Arnar meðal annars í færslu sem hann birti á Instagram.