Dagur braut blað í íslenskri íþróttasögu

Dagur Kári Ólafsson tryggði sér sæti í úrslitumí fjölþraut á heimsmeistaramótinu í áhaldafimleikum í Jakarta í Indónesíu í morgun.
Hann varð um leið fyrsti Íslendingurinn til þess að tryggja sér sæti í úrslitum á heimsmeistaramóti í áhaldafimleikum.
Hann hafnaði í 24. sæti í undankeppninni en hann fékk 12,733 stig í gólfæfingum, 13,466 stig á bogahesti, 11,433 stig í hringjum, 13,400 stig í stökki, 12,433 stig á tvíslá og 11,900 stig á svifrá.
Samtals fékk hann 75,365 stig fyrir æfingar sínar í gær og í morgun en Dagur keppir til úrslita á miðvikudaginn kemur, þann 22. október.