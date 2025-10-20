Íþróttir | mbl | 20.10.2025 | 9:03

Dagur braut blað í íslenskri íþróttasögu

Dagur Kári Ólafsson í keppni á svifrá í Jakarta í …
Dagur Kári Ólafsson í keppni á svifrá í Jakarta í morgun. Ljósmynd/Fimleikasamband Íslands

Dagur Kári Ólafsson tryggði sér sæti í úrslitumí fjölþraut  á heimsmeistaramótinu í áhaldafimleikum í Jakarta í Indónesíu í morgun.

Hann varð um leið fyrsti Íslendingurinn til þess að tryggja sér sæti í úrslitum á heimsmeistaramóti í áhaldafimleikum.

Hann hafnaði í 24. sæti í undankeppninni en hann fékk 12,733 stig í gólfæfingum, 13,466 stig á bogahesti, 11,433 stig í hringjum, 13,400 stig í stökki, 12,433 stig á tvíslá og 11,900 stig á svifrá.

Samtals fékk hann 75,365 stig fyrir æfingar sínar í gær og í morgun en Dagur keppir til úrslita á miðvikudaginn kemur, þann 22. október.

mbl.is
