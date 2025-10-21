Gull og brons á Norðurlandamótinu

Íslendingar unnu til gull- og bronsverðlauna á Norðurlandamótinu í línuklifri sem fór fram í Bergen í Noregi um liðna helgi.
Gauti Stefánsson vann til bronsverðlauna í paraklifurflokknum AL2. Hann jafnaði árangur sinn frá því í fyrra og stefnir á Ólympíumót fatlaðra í Los Angeles árið 2028.
Greipur Ásmundarson vann svo til gullverðlauna í flokki U19-ára. Hann fékk 21+ stig sem þýðir að hann komst í 21. grip leiðarinnar og gerði hreyfingu í átt að næsta gripi.
Það má segja frá því að U19 keppti í nákvæmlega sömu úrslitaleið og fullorðinsflokkur og fékk Greipur jafnmörg stig og sá sem vann fullorðinsflokkinn.
Greipur er þrefaldur Íslandsmeistari í línuklifri auk þess að vinna titilinn í grjótglímu í ár. Hann kom fjórði inn í úrslit en klifraði vel í úrslitum og tók heim gullið.
Í línuklifri er keppt í því að komast eins hátt í keppnisleiðinni og fólk getur. Fá keppendur fullt stig fyrir leiðina ef farið er alla leið upp á topp. Í undankeppninni eru tvær leiðir og komast tíu áfram í úrslitaumferð. Þar er keppt í einni leið og ræður niðurstaða þeirrar umferðar niðurstöðu mótsins.