Íþróttir | mbl | 21.10.2025 | 11:15

Hildur efst af Íslendingunum

Lilja Katrín Gunnarsdóttir, Hildur Maja Guðmundsdóttir og Thelma Aðalsteinsdóttir í …
Lilja Katrín Gunnarsdóttir, Hildur Maja Guðmundsdóttir og Thelma Aðalsteinsdóttir í Jakarta. Ljósmynd/FSÍ

Íslenska kvennalandsliðið hefur lokið keppni á HM í áhaldafimleikum í Jakarta, Indónesíu. Þær Hildur Maja Guðmundsdóttir, Lilja Katrín Gunnarsdóttir og Thelma Aðalsteinsdóttir fara missáttar heim eftir daginn.

Hildur Maja toppaði sig á stökki þar sem hún framkvæmdi flott stökk og fékk 13,066 stig, sömu einkunn og samlanda sín Lilja Katrín Gunnarsdóttir. Það var ljóst að Hildur Maja mætti einbeitt til keppni í dag og sýndi hún glæsilegar og öruggar æfingar á öllum áhöldum.

Lilja Katrín, sem keppti á sínu fyrsta heimsmeistaramóti aðeins 17 ára gömul átti góðan dag og varð önnur af íslensku konunum með 46,998 stig. Henni gekk sérstaklega vel á gólfinu, en fall í uppstökki á slánni setti strik í reikninginn eftir annars nánast hnökralaust mót.

Thelma átti ekki sinn besta dag

Reynsluboltinn Thelma Aðalsteinsdóttir átti ekki sinn besta dag í dag. Fall á tvíslánni og slánni hafði áhrif á lokaniðurstöðu hennar.

Thelma reyndi við erfiðu fimleikaæfinguna sem hún var fyrst í heimunum að framkvæma og fékk nafnið „Aðalsteinsdóttir“ í reglunum í dag og var nokkrum sentimetrum frá því að takast.

Það gekk hins vegar ekki eftir en lét Thelma það ekki á sig fá og endaði mótið með stæl.

„Svona eru fimleikar, maður lærir af því að gera mistök, þannig bara áfram gakk,“ sagði Thelma í tilkynningu frá Fimleikasambandi Íslands.

Það er því ljóst að íslensku konurnar verða ekki með í úrslitum á HM að þessu sinni.

