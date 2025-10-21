Ísland vann brons á HM

Íslenska kvennasveitin í 65 ára og eldri flokki vann til bronsverðlauna á heimsmeistaramóti öldunga (IBF World Seniors Championships) í keilu sem fer fram um þessar mundir í Reno í Nevadaríki í Bandaríkjunum.
Í liðinu keppa Linda Hrönn Magnúsdóttir, Bára Ágústsdóttir, Guðný Gunnarsdóttir og Jóna Gunnarsdóttir.
Þær tryggðu Íslandi þriðja sætið eftir sterka og stöðuga frammistöðu í sex leikjum gegn heimsliðunum frá Frakklandi, Ástralíu og Tékklandi.
Bæði Linda Hrönn og Bára fara áfram í Masters-keppnina, þar sem 24 efstu keppendur keppa til úrslita. Masters hefst í dag í hinum goðsagnakennda National Bowling Stadium í Reno.
Þetta er í fyrsta sinn sem íslenskt lið vinnur til verðlauna í þessum aldursflokki á heimsmeistaramóti í keilu.