Ísland vann brons á HM

Guðný Gunnarsdóttir, Jóna Gunnarsdóttir, Bára Ágústsdóttir og Linda Hrönn Magnúsdóttir.
Guðný Gunnarsdóttir, Jóna Gunnarsdóttir, Bára Ágústsdóttir og Linda Hrönn Magnúsdóttir. Ljósmynd/Aðsend

Íslenska kvennasveitin í 65 ára og eldri flokki vann til bronsverðlauna á heimsmeistaramóti öldunga (IBF World Seniors Championships) í keilu sem fer fram um þessar mundir í Reno í Nevadaríki í Bandaríkjunum.

Í liðinu keppa Linda Hrönn Magnúsdóttir, Bára Ágústsdóttir, Guðný Gunnarsdóttir og Jóna Gunnarsdóttir.

Þær tryggðu Íslandi þriðja sætið eftir sterka og stöðuga frammistöðu í sex leikjum gegn heimsliðunum frá Frakklandi, Ástralíu og Tékklandi.

Linda og Bára áfram í Masters

Bæði Linda Hrönn og Bára fara áfram í Masters-keppnina, þar sem 24 efstu keppendur keppa til úrslita. Masters hefst í dag í hinum goðsagnakennda National Bowling Stadium í Reno.

Þetta er í fyrsta sinn sem íslenskt lið vinnur til verðlauna í þessum aldursflokki á heimsmeistaramóti í keilu. 

