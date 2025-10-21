Íslandsmeistari féll á lyfjaprófi

Hjólreiðamaðurinn Þorsteinn Bárðarson úr hjólreiðafélaginu Tindi hefur verið úrskurðaður í bráðabirgðabann samkvæmt lyfjareglum Lyfjaeftirlits Íslands eftir að lyfjapróf sem hann undirgekkst í keppni í ágúst skilaði afbrigðilegri niðurstöðu (e. Adverse Analytical Finding) vegna tilvistar efna í sýninu sem eru á bannlista Alþjóða lyfjaeftirlitsins WADA.
Frá þessu er greint á vefsíðu Lyfjaeftirlitsins.
Efnin sem greindust eru eftirfarandi:
Í flokki S1.2 - önnur anabólísk efni:
Í flokki 4 - hormóna- og efnaskiptamiðlarar:
Fram kemur að Þorsteini hafi verið tilkynnt um niðurstöðurnar og bráðabirgðabannið 22. september. Þá kemur einnig fram að Lyfjaeftirlitið muni ekki tjá sig frekar um málið fyrr en endanleg niðurstaða liggur fyrir.
Þorsteinn varð Íslandsmeistari í fyrsta skipti í götuhólreiðum í júní á þessu ári. Vakti það athygli ekki síst fyrir þá staðreynd að hann er orðinn fimmtugur. Hann varð einnig bikarmeistari í tímatöku á þessu ári.
Hann kom af fullum krafti inn í hjólreiðarnar fyrir nokkrum árum líkt og hann hefur rætt við mbl.is áður.
Þegar kemur að lyfjaeftirlitsmálum hefur íþróttamaðurinn sem um ræðir rétt til áfrýjunar, auk þess sem alþjóðasambönd í viðkomandi grein hafa slíkan áfrýjunarrétt líka. Er það ekki fyrr en eftir slíka málsmeðferð sem lokaniðurstaða eftirlitsins liggur fyrir. Hins vegar er hægt að beita svokölluðu bráðabirgðabanni meðan ferlið er í gangi og er þá íþróttamönnum bönnuð þátttaka í keppnum meðan málsmeðferðin er enn í gangi.