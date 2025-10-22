Íþróttir | mbl | 22.10.2025 | 15:50

Dagur í sögubækurnar

Dagur Kári Ólafsson í keppninni í dag.
Dagur Kári Ólafsson í keppninni í dag. Ljósmynd/Fimleikasamband Íslands

Dagur Kári Ólafsson keppti í dag fyrstur Íslendinga í fjölþraut á HM í áhaldafimleikum í Jakarta í Indónesíu.

Hann náði 24. og þar með síðasta sætinu inn í úrslitin og endaði sömuleiðis í því sæti í úrslitunum, afar nálægt næsta manni. Dagur hlaut samtals 73,332 í einkunn og var aðeins 0,032 stigum á eftir Egyptanum Omar Mohamed.

Dagur byrjaði á svifrá og fékk 11,333 í einkunn þar. Hann fékk svo 11,433 á gólfi, 12,133 á bogahesti, 11,500 í hringjum og 13,300 í stökki, en hlaut sína bestu einkunn á síðasta áhaldinu þegar hann fékk 13,633 á tvíslá.

Japaninn Daiki Hashimoto fagnaði heimsmeistaratitlinum og er hann aðeins annar maðurinn í sögunni til þess að vinna heimsmeistaratitilinn í fjölþraut þrisvar í röð, eftir að hafa einnig unnið 2022 og 2023.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Þetta verða mánuðir“ Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir árekstur Tugmilljarðar muni tapast Hefur áhrif en gera ráð fyrir greiðslum samkvæmt samningi
Fleira áhugavert
Einar bíður með að taka afstöðu „Kominn tími til að þingheimur allur girði sig í brók“ „Við erum að fylgjast með þessu svæði“ Kolefnisskatturinn út í heim og aftur heim til Íslands