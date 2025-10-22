Dagur í sögubækurnar

Dagur Kári Ólafsson keppti í dag fyrstur Íslendinga í fjölþraut á HM í áhaldafimleikum í Jakarta í Indónesíu.
Hann náði 24. og þar með síðasta sætinu inn í úrslitin og endaði sömuleiðis í því sæti í úrslitunum, afar nálægt næsta manni. Dagur hlaut samtals 73,332 í einkunn og var aðeins 0,032 stigum á eftir Egyptanum Omar Mohamed.
Dagur byrjaði á svifrá og fékk 11,333 í einkunn þar. Hann fékk svo 11,433 á gólfi, 12,133 á bogahesti, 11,500 í hringjum og 13,300 í stökki, en hlaut sína bestu einkunn á síðasta áhaldinu þegar hann fékk 13,633 á tvíslá.
Japaninn Daiki Hashimoto fagnaði heimsmeistaratitlinum og er hann aðeins annar maðurinn í sögunni til þess að vinna heimsmeistaratitilinn í fjölþraut þrisvar í röð, eftir að hafa einnig unnið 2022 og 2023.