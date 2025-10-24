Íþróttir | mbl | 24.10.2025 | 22:24

Ellefu marka Reykjavíkurslagur

Styrmir Maack skoraði sigurmark SR.
Styrmir Maack skoraði sigurmark SR. Ljósmynd/Þórir Tryggvason

SR sigraði Fjölni, 6:5, á útivelli í æsispennandi og fjörugum leik á Íslandsmótinu í íshokkí í Egilshöllinni í kvöld.

Leikurinn var sá fyrsti hjá liðunum eftir forkeppnina og er deildarkeppnin formlega hafin.

Staðan eftir tvær lotur af þremur var 3:3 og eftir mikla spennu í lokalotunni fögnuðu gestirnir sætum sigri en Styrmir Maack skoraði sigurmark SR.

Mörk Fjölnis: Hilmar Sverrisson 2, Úlfar Andrésson 1, Sturla Snorrason 1, Gunnsteinn Birkisson 1.

Mörk SR: Hákon Magnússon 2, Gunnlaugur Þorsteinsson 1, Alex Máni Sveinsson 1, Rihards Verdins 1, Styrmir Maack 1.

mbl.is
Fleira áhugavert
Valkyrja kom með sylgjuna „Hvað ef hann mætir með hnífinn?“ Vilja hætta krísuviðbragðinu Vísbendingar um mjög háa dánartíðni eftir vistun
Fleira áhugavert
Grindvíkingar gáttaðir á breska ríkisútvarpinu Olíufélögin náðu betri samningum Upplifðu aldrei reiði, bara sorg Innviðagjaldið langhæst hér