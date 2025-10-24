Ellefu marka Reykjavíkurslagur

SR sigraði Fjölni, 6:5, á útivelli í æsispennandi og fjörugum leik á Íslandsmótinu í íshokkí í Egilshöllinni í kvöld.
Leikurinn var sá fyrsti hjá liðunum eftir forkeppnina og er deildarkeppnin formlega hafin.
Staðan eftir tvær lotur af þremur var 3:3 og eftir mikla spennu í lokalotunni fögnuðu gestirnir sætum sigri en Styrmir Maack skoraði sigurmark SR.
Mörk Fjölnis: Hilmar Sverrisson 2, Úlfar Andrésson 1, Sturla Snorrason 1, Gunnsteinn Birkisson 1.
Mörk SR: Hákon Magnússon 2, Gunnlaugur Þorsteinsson 1, Alex Máni Sveinsson 1, Rihards Verdins 1, Styrmir Maack 1.