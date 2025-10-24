Heimsmethafi í þriggja ára bann

Keníski hlauparinn Ruth Chepngetich, heimsmethafi í maraþoni, hefur verið úrskurðuð í þriggja ára keppnisbann af alþjóðlega lyfjaeftirlitinu í frjálsíþróttum, AIU, eftir að hafa viðurkennt lyfjamisferli í kjölfar þess að hún féll á lyfjaprófi.
Chepngetich var úrskurðuð í tímabundið bann í júlí eftir að efnið hýdróklórtíasíð (HCTZ) fannst í sýni frá henni í mars síðastliðnum.
Lyfið, sem er á bannlista AIU, er meðal annars notað til að meðhöndla háþrýsting en það eykur einnig þvagmyndun í nýrum og losar líkamann við vökva. HCTZ er þá mikið notað til að fela önnur efni sem eru á bannlista AIU.
Lyfjaeftirlitið hafði farið fram á fjögurra ára keppnisbann en það var minnkað í þrjú ár vegna þess að Chepngetich viðurkenndi sök.
Þrátt fyrir keppnisbannið stendur heimsmet hennar í maraþoni frá október 2024 enn þar sem Chepngetich setti það áður en hún féll á lyfjaprófinu.
Chepngetich hljóp þá á tveimur klukkustundum, níu mínútum og 56 sekúndum í Chicago-maraþoninu.